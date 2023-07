Erst im März 2023 wurde eine Liste veröffentlicht, mit den besten Krankenhäusern der Welt. Wie infranken.de berichtet hat, haben es gleich drei Kliniken aus Bayern in die Top-Platzierungen geschafft. Als fränkischer Vertreter war das Uniklinikum Erlangen dabei. Jetzt gibt es eine spezielle Auflistung der besten Kliniken in Deutschland. Und auch hier ist Franken gut vertreten.

Das Wochenmagazin Stern hat in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Rechercheinstitut Munich Inquire Media (MINQ) eine Rangliste erstellt. Nach eigenen Angaben sind die Ergebnisse sortiert nach 42 Fachbereichen. Es werden mehr als 2400 Empfehlungen gegeben. Und dazu gibt es die Top-100 der Krankenhäuser.

Kliniken in Deutschland: Was für die Rangliste entscheidend war

Bei der Liste ging es dem Magazin, so heißt es, um "ein Gesamtbild". Die Ärzte, die Pflege, die Ausstattung - der ganzheitliche Ansatz sollte entscheidend sein. Das Institut MIN gilt laut Bericht als ein unabhängiges Rechercheunternehmen mit Sitz in München. Das Team aus Ärzten, Journalisten und Datenbankspezialisten erstellt seit mehr als 20 Jahren renommierte Listen zu medizinischen Spezialisten und Kliniken. Geschäftsführer Richard Eberle erklärt gegenüber dem Stern: "Wir orientieren uns strikt an den Interessen der Patienten."

Unternehmen: Munich Inquire Media (MINQ) Hauptsitz: München Gründung: 1997

Der Stern nennt in seinem Artikel zu den Top-Kliniken auch genau sein Vorgehen: "Zentraler Punkt der Recherche ist die Reputation der Fachabteilungen. Dafür werden ausführliche, persönliche und vertrauliche Interviews mit Ärzten geführt. Gegenseitige Online-Empfehlungen von Kliniken werden mangels Validität nicht berücksichtigt. Da der Ruf der Fachabteilungen mit der Reputation der Chefärzte korreliert, wird auch sie herangezogen. Außerdem erhielten alle Kliniken, die in den Recherchepool gelangen, Fachfragebögen. Qualitätsmanager, Pflegeleitungen und Chefärzte konnte darüber Angaben zu Maßnahmen der Qualitätssicherung, Hygiene, besonderen Pflegeleistungen und speziellen Behandlungsleistungen machen.

Hintergründe zur Auswahl für die Top-Krankenhäuser in Deutschland

Bei der Bewertung hatte dann die medizinische Reputation das größte Gewicht. Je nach Fachgebiet wurden aber zusätzlich spezielle Kriterien berücksichtigt - besonderes Pflegepersonal oder spezialisierte Ambulanzen. Über die Aufnahme in eine Liste haben alleine die Redakteure bei MINQ entschieden.

Für die Entscheidung waren demzufolge immer mindestens zwei Personen beteiligt. Das Votum wurde zudem begründet und dokumentiert. Auch die Sichtweise der Patienten wurde bei den Entscheidungen mit einbezogen. Wie das Magazin dazu schreibt, wurden die Bewertungen aus der "Weißen Liste" der Krankenkassen berücksichtigt. Dort zählen demnach nur überdurchschnittlich positive Rückmeldungen von tatsächlich behandelten Patienten. Und: "Als weitere Quelle dienen die von Kliniken veröffentlichten Qualitätsberichte. Sie enthalten zum Beispiel für einige Fachgebiete die sogenannten C1-Daten der externen Qualitätssicherung".

Im Artikel wird explizit darauf hingewiesen, dass das Ergebnis "positive Empfehlungen anhand der genannten Kriterien und sorgfältiger Recherche" sind. Außerdem solle damit nicht die Qualifikation anderer, ungenannter Kliniken angezweifelt werden.

Hier landen die Krankenhäuser aus Franken in der Top-Rangliste für Deutschland

Wie bereits bei der Wahl der Top-Krankenhäuser der Welt, so ist auch in der Stern-Liste wieder die Charité in Berlin Deutschlands beste Klinik. Aus bayerischer Sicht sehr erfreulich landet das Klinikum der LMU München auf Platz 3. Und auch das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München ist wieder vorne mit dabei. Mit Erlangen und Würzburg befinden sich zudem zwei Einrichtungen aus Franken unter den Top-20 der Rangliste.

Platz 3 - Klinikum der LMU München

Platz 8 - Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Platz 11 - Universitätsklinikum Erlangen

Platz 18 - Universitätsklinikum Würzburg

Das Klinikum Nürnberg kommt in der Stern-Rangliste auf Platz 28, das Universitätsklinikum Regensburg auf Platz 31. Außerdem mit dabei aus Bayern: Universitätsklinikum Augsburg (34), München Klinik Bogenhausen (45), Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg (51), Klinikum St. Elisabeth Straubing (66), Klinikum Ingolstadt (74), Schön Klinik München Harlaching (80) und das Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg (91).

Die Top-10 der besten Krankenhäuser in Deutschland