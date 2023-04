Franken : Wildparks starten in die neue Saison - alle Infos zu Öffnungszeiten , Ticketpreisen und Programm

Der Winter neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Auch für die fränkischen Wildparks beginnt mit dem nahenden Frühling wieder die Hauptsaison. Besucher können sich auch in diesem Jahr vielerorts wieder auf zahlreiche neue Attraktionen freuen. inFranken.de gibt euch jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch bei eurem nächsten Ausflug in den Wildpark erwartet.

Wildpark Hundshaupten: neue Greifvogelschau, moderierte Luchsfütterung und Abenteuer-Tag im Sommer

Getreu dem Motto "Natur und Tiere erleben..." hält der Wildpark Hundshaupten im Landkreis Forchheim auch in diesem Jahr wieder einige Attraktionen für seine Besucher parat. Um eine möglichst intensive "Interaktion zwischen Tier, Natur und Mensch" zu ermöglichen, hat man sich wieder einiges überlegt. So erwarte Besucher in diesem Jahr beispielsweise eine Greifvogelschau und eine moderierte Luchsfütterung.

Zudem werde es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen im Wildpark Hundshaupten geben . So lädt der Park beispielsweise am 9. Juni 2023 zum Abenteuer-Tag oder zum "Großen Herbstfest" am 24. September 2023. Eine Liste aller Veranstaltungen findet ihr auf der Homepage des Wildparks.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Eintrittspreise: Tageskarten kosten 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche von 4 - 14 Jahren, der Eintritt für Kleinkinder bis drei Jahre ist frei. Außerdem gibt es Familien- und Gruppenrabatte, sowie bestimmte Sondertarife und Jahreskarten. Mehr dazu findet ihr hier.

Öffnungszeiten: In der Sommersaison (27. Februar bis 30. Oktober 2023) ist der Wildpark in der Regel täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt um 17 Uhr.

Wildgehege Hufeisen: Heimische Tiere, barrierefreier Rundweg und Spiel & Spaß inmitten der Natur

"Das Wildgehege im Veldensteiner Forst ist ein Naturerlebnis der besonderen Art", heißt es auf der Webseite des Parks. Bei einem Rundgang durch das gut 40 Hektar große Wildgehege können Besucher demnach die "Tiere der heimischen Wälder in ihrer natürlichen Umgebung" beobachten.

Obendrein informiert ein Waldlehrpfad entlang des barrierefreien Rundwegs "anhand mehrerer Schautafeln über die Funktionen des Waldes, die Aufgaben der naturnahen Forstwirtschaft und die wichtigsten Baumarten". Ein großer Spielplatz biete Kindern zudem die Möglichkeit, sich inmitten der Natur so richtig auszutoben.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Eintrittspreise: Tickets kosten für Erwachsene 2 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen keinen Eintritt. Die Karten sind nur an den Automaten erhältlich.

Öffnungszeiten: Zwischen März und Oktober hat der Wildpark täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt um 16 Uhr.

Wildpark Schloss Tambach: Übernachten bei den Wölfen, Ferienangebot und "erstmalig drei Sonderprogramme"

"Wir sind mehr als nur ein Tierpark!", lautet das Motto des WildPark Schloss Tambach im Landkreis Coburg. Für die neue Saison habe man das "Programm an kostenlosen Fütterungen und Führungen an den Wochenenden, Freitag und in den bayerischen Ferien ausgebaut", heißt es vonseiten des Parks. Außerdem veranstalte man in diesem Jahr mit dem Walpurgistag, dem WildParkFest und an Halloween "erstmalig drei Sonderprogramme, bei denen insbesondere Kinder viel Spaß haben werden".

Neu sei zudem "KatrinsWildParkWelt", wo WildParkpädagogin Katrin Kindern und Jugendlichen ein "abwechslungsreiches Programm" biete. Geplant sei "unter anderem ein Übernachten bei den Wölfen, ein abwechslungsreiches Kinderferienprogramm sowie Katrin's Aktions-Samstage", heißt es auf der Webseite des Parks. Mehr Infos findet ihr hier.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Eintrittspreise: Der Eintritt kostet 13 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren und 10 Euro für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. Kinder unter 3 Jahren sind frei. Daneben gibt es auch noch Ermäßigungen, Jahreskarten und Gruppentarife. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist der Wildpark in der Hauptsaison (1. März bis 12. November 2023) täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr. Der letzte Einlass erfolgt um 17 Uhr.

Wildpark Klaushof: "Natur hautnah" - "einheimische Wildtierarten" und "interessante Naturlehrpfade"

"Natur hautnah erleben" können Besucher im Wildpark Klaushof in Bad Kissingen. Der rund 30 Hektar große Park beheimate nach eigenen Angaben "einheimische Wildtierarten und regionale Haustierrassen". Für Jung und Alt sei etwas geboten. "Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher gibt es Spielplätze zum Austoben, für die älteren interessante Naturlehrpfade mit interaktiven Stationen", heißt es vonseiten des Parks.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Eintrittspreise: Ein Ticket kostet 4 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Schüler und 3 Euro für Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende. Kinder bis 6 Jahre sind frei. Daneben gibt es noch weitere Ermäßigungen, sowie Familien- und Jahreskarten. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Öffnungszeiten: Von April bis Oktober hat der Park täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt um 17.15 Uhr.

Wildpark an den Eichen: Gratis-Vergnügen für die ganze Familie

Im Wildpark an den Eichen in Schweinfurt kommen besonders die Kleinen ganz auf ihre Kosten. Erfreulich für die Eltern: Der Eintritt ist kostenfrei, da der Park städtisch betrieben wird. Er beherbergt laut Stadt 460 Tiere aus aller Welt, darunter "14 Vogelarten, zahlreiche Huftierarten und Damwild, aber auch Kleintiere, wie Meerschweinchen". Besonderer Beliebtheit erfreuen sich demnach der Elchbulle Lasse, das Luchsduo und die Wildschweinrotte.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick: