Franken hat so einiges für Touristen zu bieten: spannende Städte, kulturelle Highlights und idyllische Landschaften warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Eine ganz besondere Art, die schöne Landschaft der Region zu entdecken, ist eine aufregende Ballonfahrt über Franken hinweg. Egal ob für dich selbst oder als Geschenk – eine Fahrt im Ballon ist immer ein einzigartiges Erlebnis, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Hier findest du alle Infos rund um das Ballonfahren in Franken.

Allgemeine Infos zum Ballonfahren in Franken: Wie hoch fliegt man, was kostet es und wie lange dauert die Fahrt?

Ballonfahren ist nicht nur in Franken möglich. Rund um den Globus begeistert diese Form der Fortbewegung die Menschen. Die Entstehung des Ballonfahrens liegt bereits einige Jahrhunderte zurück. Im Jahr 1763 entstand der erste Prototyp eines Heißluftballons in Frankreich. Die Brüder Montgolfier bauten einen Ballon aus Papier und Stoffen, welcher nach seinen Erbauern "Montgolfiere" getauft wurde. Bis heute findet dieser Name noch Anwendung unter den Ballonfahrern.

Anders als bei motorisierten oder elektrifizierten Fortbewegungsmitteln hat der Fahrer eines Heißluftballons nur begrenzt Einfluss auf die Route, Höhe und Dauer der Ballonfahrt. Das liegt vor allem daran, dass der Ballon hauptsächlich vom Wind getragen wird und der Fahrer lediglich unterschiedliche Winde und die Bremse zur Steuerung nutzen kann. In der Regel finden Ballonfahrten in einer Höhe zwischen 300 und 3.000 Metern statt. Dabei werden in etwa Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreicht. Je nach Wetter und Wind können diese Angaben jedoch stark variieren.

Aus diesem Grund solltest du nicht traurig sein, wenn du eine Heißluftballonfahrt buchst und die Route spontan geändert werden muss. Eine Ballonfahrt ist den Wetterverhältnissen ausgesetzt, was die Planbarkeit entsprechend schwierig gestaltet. Auch die Preise variieren von Anbieter zu Anbieter und starten in etwa bei 170 € pro Person und Ballonfahrt. Im Folgenden findest du eine kleine Auswahl über Ballonfahrt-Anbieter in Franken. Die Auswahl haben wir so getroffen, dass du in jedem Regierungsbezirk Frankens einen Anbieter findest.

Ballonfahren in Franken: Anbieter in Ober-, Mittel- und Unterfranken

In den einzelnen Regionen von Franken kannst du bei verschiedenen Anbietern Ballonfahrten buchen oder verschenken. Hier findest du eine kleine Auswahl an Anbietern in den einzelnen Regierungsbezirken, die unter den ersten Top-Google-Bewertungen zu finden sind:

Genaue Infos (Preise, Dauer, Routen, Wetterbedingungen, etc.) über das Ballonfahren in Franken kannst du den einzelnen Seiten entnehmen.

Zur Vorbereitung auf eine Ballonfahrt gilt: Ziehe am besten robuste und sportliche Kleidung an, die warm genug ist. In der Höhe ist es oft etwas frischer als an Land und es weht mehr Wind. Besonders wenn es warm ist, solltest du eine Kopfbedeckung und ein Getränk nicht vergessen.

Fun-Fact: Wie geht man während einer Ballonfahrt eigentlich auf die Toilette?

Während einer Ballonfahrt befindest du dich im Passagierkorb unterhalb des Ballons. Dieser Korb ist normalerweise nicht besonders groß, da die Standard-Korbgröße in der Regel 5–7 Passagiere umfasst. Deshalb gibt es an Board des Ballons normalerweise keine Toilette.

Um das Ballonfahren über Franken trotzdem genießen zu können, solltest du direkt vor der Fahrt auf die Toilette gehen und nach Möglichkeit nicht zu viel vor dem Abheben trinken. Hast du dennoch Sorgen, solltest du den Ballonfahrer darauf ansprechen. Je nach den spezifischen Bedingungen des Ballons könnte er individuelle Lösungsvorschläge haben.

Informiere dich generell vor Antritt der Fahrt ausgiebig über das bevorstehende Abenteuer und hole dir nötige Infos bei deinem Veranstalter der Ballonfahrt in Franken ein. So kannst du die Vorfreude am besten genießen und dem luftigen Erlebnis in den Höhen des malerischen Frankenlandes steht nichts mehr im Wege.

