Obertrubach: Nach zehn Jahren Planung und Bau - neuer Dorfplatz in Wolfsberg eingeweiht

Mit den bekannten Worten „Was lange währt, wird endlich gut“ eröffnete Obertrubachs Bürgermeister Markus Grüner (CSU) die Einweihungsfeier für den neuen Wolfsberger Dorfplatz mit Spielplatz, die die Wolfsberger Bürgerschaft organisiert hatte. Und tatsächlich, so führte Grüner aus, seien zwischen der Einweihungsfeier und der ersten Bürgerinformationsveranstaltung zur Dorferneuerung Wolfsberg, deren Planung damals von Grüners Amtsvorgänger Willi Müller (CSU) initiiert wurde, fast auf den Tag genau zehn Jahre vergangen. Seitdem, so Grüner weiter, seien unzählige Stunden in die Abstimmung des Projektes mit den beauftragten Planungsbüros, mit den Förderbehörden, dem Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken und dem Staatlichen Bauamt Bamberg, dem Gemeinderat und vor allem den Wolfsberger Bürgern und Grundstückseigentümern investiert worden. Das Ergebnis jedoch sei der Mühen wert gewesen und so danke Grüner den Planern und den beauftragten Firmen für die geleistete Arbeit und den Fördermittelgebern für die gute Zusammenarbeit.

Wie die Gemeinde Obertrubach erklärt, war die Dorferneuerung Wolfsberg auf drei Bauabschnitte aufgeteilt worden: Der erste Abschnitt, der in den Jahren 2019 und 2020 realisiert werden konnte, umfasste die Sanierung der Staatsstraße, die Errichtung eines durchgehenden Gehweges, die Sanierung einer Stützmauer am östlichen Ortsende, die Renaturierung und Verlegung der Trubach, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der Stromversorgung sowie die Verlegung von Speedpipes für den späteren Gigabit-Ausbau. Im zweiten Abschnitt wurde in den Jahren 2021 und 2022 der neue Dorfplatz mit einem Spielplatz und einem Zugang zur Trubach geschaffen. Der dritte Bauabschnitt schließlich sieht die Errichtung eines Gemeinschaftsbaus am Sportheim Wolfsberg vor. Dieser dritte Abschnitt soll nach Möglichkeit im kommenden Jahr begonnen werden. Grüner informierte die Anwesenden darüber, dass durch die Dorferneuerung bislang rund vier Millionen Euro in die Ortschaft Wolfsberg investiert worden seien.

In ihren Grußworten lobten Landrat Dr. Hermann Ulm und der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann (beide CSU) das gelungene Projekt, so hob Ulm die geschaffene Aufenthaltsqualität auf dem neuen Dorfplatz sowohl für die Einheimischen als auch für die Wanderer und Radfahrer im Tourismusgebiet Trubachtal hervor. Hofmann erklärte, es sei der Staatsregierung ein großes Anliegen, nicht nur die städtischen Zentren zu stärken, sondern auch die ländliche Entwicklung zu fördern, indem man den Ämtern für die ländliche Entwicklung möglichst umfangreiche Mittel zur Verfügung stelle. Dies bestätigte auch Thomas Müller, Abteilungsleiter Land- und Dorfentwicklung am oberfränkischen Amt für ländliche Entwicklung aus Bamberg. Dort versuche man nach Kräften, die Gemeinden bei derartigen Vorhaben zu unterstützen und zu begleiten. Als symbolischen Abschluss der ersten beiden Bauabschnitte überreichte Hofmann Grüner zudem die Mitteilung über die Schlusszahlung der zugesagten Fördersumme.

Von besonderer Bedeutung war schließlich der Segen, den Pfarrer Florian Stark über den neuen Platz, aber auch die Straße, die Mauer und den Bach sprach und mit Weihwasser besprengte. Stark freute sich, dass in der Gemeinde Obertrubach noch ein solcher Wert auf den kirchlichen Segen öffentlicher Einrichtungen gelegt werde und stimmte mit den Anwesenden das Lied „Lobet den Herrn“ an.