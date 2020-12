Als Fünfter war Hannes Kugler am Start seines Parcours und meisterte auch diesen völlig souverän. Die Hindernisse durften die Kids wieder vorher sehen. Damit sollte ihnen die Aufregung genommen werden. Und tat es auch.

Fünf Hindernisse galt es zu bewältigen. Trotzdem war ich noch etwas aufgeregt", verrät Hannes Kugler. Aber auch erleichtert. Je drei von den beiden Halbfinal-Teams werden ins Finale ziehen. Dass Hannes Kugler im Finale (Freitag, 18. Dezember, 18.55 Uhr - RTL) dabei sein wird, stand gleich nach dem Buzzern fest.

Ninja Warrior Germany Kids 2020: Hannes aus der Fränkischen Schweiz im Finale

Als fünfter ging er an den Start und meisterte als Schnellster seines Teams und als zweitschnellster insgesamt die neuen Hindernisse. "Es waren andere Hindernisse, aber nicht schwieriger", sagt Kugler. Von einer von der Decke hängenden Drehscheibe zur anderen mussten sich die Jugendlichen mit den Fingern hangeln. Die erste Drehscheibe wurde vom Seil aus erreicht. Dann hingen Mikado Stäbe von der Decke herab und hier galt es sich ebenfalls durchzuhangeln, ohne herunterzufallen.

Dann kamen noch schwebende Keile, die seitlich befestigt waren Auf diese zehn Zentimeter Keile musste man treten. Aber auch diese Keile bewegten sich. "Das ist auch ein Angsthindernis gewesen, da es nichts mit Kraft zu tun hat", erklärt Kugler. "Vor diesem Hindernis hatte ich am meisten Respekt."

Beim Buzzern wurde Hannes informiert, dass er ins Finale ziehen wird. "Ich habe mich so darüber gefreut", betont Hannes. Auch das Finale wurde gleich gedreht. Zwischen dem Halbfinale und dem Finale lagen zwei Stunden Zeit. In der Zeit haben die Finalisten die Hindernisse ausprobiert, Interviews gegeben und sich aufgewärmt, bis sie zu ihrem Finaldurchgang gerufen wurden.

Traum: Zu den Ninjas in die USA

In der Zeit, als die Finalisten ihre Aufwärmübungen starteten, wurden unbemerkt von den Kids deren Eltern befragt, was sich ihre Kinder als Siegerpreis wünschen würden. Wenn Hannes gewinnt, darf er zu den Ninja in die USA reisen und dort bei einem Wettkampf dabei sein. Im besten Falle sogar selbst teilnehmen, falls dies möglich wäre.

Wie er im Finale abschneiden wird, zeigt der Privatsender Super RTL am Freitag, dem 18. Dezember. Um 19.30 Uhr wird Hannes Kugler dann den finalen Parcours bestreiten.