Kreis Forchheim: Sparkasse öffnet nun doch wieder den Schalter

Die Sparkasse Forchheim lenkt ein. Ab Mitte September, spätestens Anfang Oktober, öffnet die Filiale in Hiltpoltstein wieder den Schalter - zumindest für einige Stunden donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Diese Nachricht hat Bürgermeisterin Gisela Schulze-Bauer (BFH) nun vom Sparkassenvorstand Harald Reinsch erhalten. "Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen gegen das Aus der Schalterstunden in Hiltpoltstein auf Verständnis bei den Verantwortlichen der Sparkasse gestoßen sind und bedanken uns ganz herzlich dafür, dass die Entscheidung neu überdacht wurde. Die Bank zeigt damit Verständnis für die Bedürfnisse der sehr ländlichen Gemeinde Hiltpoltstein", sagt Schulze-Bauer. Im Juli waren die Gemeinde und Vereine schriftlich von der Sparkasse informiert worden, dass die Schalterstunden der Filialen in Dormitz, Forchheim-Reuth und Hiltpoltstein geschlossen werden. Die steigende Nutzung des Online-Bankings war der hauptsächliche Grund für diese Entscheidung. Eine persönliche Beratung würde auf Wunsch der Bürger jedoch weiterhin stattfinden. Den umfassenden Schalterservice könnten die Kunden in den nächstgelegenen Filialen erhalten. Für die Hiltpoltsteiner wäre das die Sparkasse in Gräfenberg. Doch aufgrund der schlechten Nahverkehrsverbindung gerade für die älteren Bürger wäre dies ein Ding der Unmöglichkeit, sind sie doch auf Dritte angewiesen, die sie nach Gräfenberg fahren. Auch wegen Menschen mit Handicap sahen die Seniorenbeauftragte Mathilde Niehaus und Gemeinderätinnen Probleme. Wie soll der Gehörlose beispielsweise telefonisch bei Problemen beraten werden und Senioren, wenn sie mit dem TAN-Generatorkästchen Fragen haben? Zuletzt fand ein stiller Protest vor der Filiale statt, um auf genau diese Themen aufmerksam zu machen. Mit der Bürgermeisterin, der Seniorenbeauftragten und dem Vorsitzenden des Diakonievereins Roland Schleßmann setzten sich die Verantwortlichen der Sparkasse an den runden Tisch, um alle Belange durchzusprechen. "Wir hoffen, dass die Kunden der Sparkasse in unserer Marktgemeinde diese tolle Möglichkeit der Erledigung der Bankgeschäfte auf kurzem Weg auch nutzen, denn damit erhalten wir diese Zweigstelle", freut sich die Gemeindechefin.