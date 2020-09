Kreis Forchheim: Hier ist das alte Handwerk der Sattler zu bestaunen

Ein Kummet kennt man bestenfalls noch als Dekoration am Gartenhaus. Das Kummet ist ein Geschirr um den Hals der Pferde, um den Wagen oder Arbeitsgeräte ziehen zu können. Für Sattler war es oft die Hauptbeschäftigung, diese herzustellen - nicht Sattel, wie die Berufsbezeichnung vermuten lässt. "Geritten ist niemand. Die Pferde wurden als Arbeitstier gebraucht", erzählt Reinhold Geldner, der Vorsitzende des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) Hiltpoltstein . Das Kummet gehört neben vielen Originalwerkzeugen zu den Schätzen aus den Jahren ab 1871, die sich im Torhaus in Hiltpoltstein befinden. Das Zimmer, in dem die Vereinsmitglieder diesen Schatz untergebracht haben, war die Wohnstube. Der Sattler arbeitete und werkelte im Anbau des Tors. Unten war der Stall, oben die Werkstatt. Es war jedoch nur eine der Sattlereien im Ort.