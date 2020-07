Kreis Forchheim: 115 Rehkitze mittels Drohne vor dem Mähtod bewahrt

Die Kitzrettung per Drohnenflug war ein voller Erfolg . Nicht nur, dass der Verein Pinzberger Kitzrettung 115 Jungtiere retten konnte, auch ein Massaker wurde durch den Drohnenflug verhindert. Ein Landwirt hatte seine Wiese bei einer Lagerhalle gemäht und prompt ein Kitz erwischt. Das Kitz war tot. Sofort rief er bei der Kitzrettung an und bat, die restliche Wiese zu durchsuchen. So könne er nicht weitermachen, war dem Landwirt bewusst. Er hörte von selbst auf. Das erzählt Uli Wagner, der Drohnenflieger. Zum Glück hatte er Zeit. Die Wiese wurde am Abend, da es zum Zeitpunkt des Anrufs schon zu warm war, beflogen. "Wir haben dann noch zwölf Kitze gefunden", erzählt Wagner. Der Landwirt selbst meinte, ohne den Drohnenflug hätte er ein Massaker angerichtet. Nicht nur er, auch andere Landwirte sahen auf diese Art, wie hilfreich das Absuchen der Wiese per Drohne ist.