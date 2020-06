Königsbad Forchheim erhöht auf 1000 Besucher, aber einige Bereiche bleiben zu

Die Geschäftsleitung des Königsbads Forchheim teilt mit, dass der Innenbereich sowie speziell die Saunaanlage weiterhin geschlossen bleiben müssen. Das Familienbad beschränkt sich in diesem Sommer auf den Freibadpark. Dieser Bereich werde von den Badenden "sehr positiv" angenommen, sagte Walter Mirschberger, Geschäftsleiter des Bades und Referatsleiter des Bau- und Grün- und Bäderbetriebs der Stadt Forchheim, in der Stadtratssitzung am Donnerstag. "Aufgrund der letzten Lockerungen haben wir die maximale Besucherzahl für das Freibad von 800 auf 1000 angepasst", erklärte der Bäderchef weiter.

Rund 700 Personen betrug der gezählte Besucher-Höchststand in den letzten Wochen, erläuterte Mirschberger. "Das läuft im Moment ganz passend und gut", wertete er den bisherigen Ablauf des Schwimmalltags im Freibad mit einem umfassenden Hygienekonzept, dessen Umsetzung durch einen Sicherheitsdienst unterstützt wird.

Saunen geht nicht

Als "wirtschaftlich nicht darstellbar" schätzen Mirschberger und Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) jedoch die Öffnung eines Bade- und Saunabetriebs im Innenbereich für die Sommerferien ein. "Für unseren Innenbereich erarbeiten wir für kommenden Herbst einen neuen Hygiene- und Pandemieplan, umfangreiche und aufwendige Umbauarbeiten sind für eine Einhaltung der Vorschriften aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium notwendig", erläutert Mirschberger. Am 19. Juni waren von der Bayerischen Staatsregierung in der sechsten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Rahmenbedingungen für weitere Öffnungen von Freizeiteinrichtungen veröffentlicht. "Unter den geforderten Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Einschränkungen - maximale Anzahl Besucher, Mindestabstand , Sicherheits- und Hygiene-Konzepte sowie corona-bedingten baulichen Maßnahmen - macht es leider derzeit keinen Sinn, das Hallenbad und die Sauna im Königsbad Forchheim öffentlich zu betreiben", beschreibt der Geschäftsleiter die momentane Situation, "die Umsetzung dieser strengen Hygieneauflagen schränken den Betrieb der Anlagen stark ein und sind nur mit reduzierten Besucherzahlen denkbar."

Kinderbecken geöffnet

Das Kleinkinderbecken im Innenbereich steht dagegen ab sofort zusätzlich zum Wasserspielgarten im Außenbereich wieder zur Verfügung. Die Wassertemperatur ist dem Außenbereich angepasst. Es gelten die gleichen Abstands- und Hygieneregeln wie auf öffentlichen Spielplätzen.

Die Kurse der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim finden im Königsbad seit Sonntag, 21. Juni, wieder statt. Es werden Kinderschwimmkurse, Aqua-Jogging und Aqua-Gymnastik bis Aqua-Power angeboten. Eine Liste aller Kurse ist unter www.vhs-forchheim.de, Suchbegriff "Königsbadkurse", zu finden. Alle aktuellen VHS-Kurse finden außerhalb des normalen Badebetriebs und in den Außenbecken statt.

Aktuelle Besucherzahlen

Auf der Titelseite der Königsbad-Internetseite www.konigsbad-forchheim.de sind die tagesaktuellen Besucherzahlen angezeigt. Königsbad-Besucher, denen diese Online-Abfrage nicht möglich ist, steht das Telefon 09191/3415660 zur Verfügung.

Öffnungszeiten und Preise

Das Freibad hat täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Kassen- und Einlassschluss ist um 18 Uhr, um 18.45 Uhr ist Badeschluss.

Der Eintritt beträgt zwei Euro für Kinder und Jugendliche sowie als Ermäßigung für bestimmte Personengruppen. Vier Euro zahlen Erwachsene für den ganzen Tag (aktuell sind nur Tageskarten erhältlich). Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt. Kinder unter 14 Jahre haben nur Zutritt in Begleitung eines Erwachsenen. Die Bezahlung erfolgt bar, mit Gutschein oder Geldwertkarte (ohne Rabattierung).

Zugang zum Bad besteht nur über die Sommerkasse neben dem Parkplatz. Die Kundendaten werden am Eingang erfasst. Es ist keine Anmeldung und Reservierung der Aufenthalts- und Schwimmzeit erforderlich. Spinde und Wertfächer stehen nicht zur Verfügung.

Ein eigener Mundschutz ist mitzubringen, dieser ist beim Einlass an der Kasse, für Gastro- und Toilettenbesuch zu tragen. Auf dem Weg zum Becken und im Wasser ist kein Mundschutz erforderlich.