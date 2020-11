Nur noch die Girlanden hängen in der Innenstadt, die rund 20 Sterne sind verschwunden. Ein Foto, das am Samstag während des Polizeieinsatzes entstand, belegt: Am Wochenende waren die Weihnachtssterne noch da.

Was ist geschehen? Der Elektromeister der Stadt habe ein Sicherheitsproblem entdeckt, erklärte Walter Mirschberger (der Chef des Bau- und Grünbetriebes bei der Stadt Forchheim) dem FT.

Wobei es nicht an der Elektrik der Beleuchtung hakt, sondern an den Halterungen der Sterne. Die seien leicht marode. Mirschberger wollte kein Sicherheitsrisiko eingehen und ließ die Sterne umgehend abhängen. Es gelte "safety first", so Mirschberger. Eine Firma prüfe nun die Halterungen.

Ob die Sterne noch rechtzeitig zur Adventszeit wieder an den Girlanden hängen werden? Das könne er nicht garantieren, sagte Walter Mirschberger.