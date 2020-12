Ein Reh, dessen beide Vorderläufe durchschossen wurden, so dass es sich nur qualvoll weiterschieben konnte, und Rehe, die bereits an Ort und Stelle ausgenommen wurden: Das waren Fälle von Wilderei , und die oder der Wilderer werden von der Polizei gesucht. "Wir gehen allen eingegangenen Hinweisen nach", sagt Daniel Hartmann, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Ebermannstadt . Ein Sachbearbeiter nimmt sich eigens diesen Fällen an, um auch Zusammenhänge zu prüfen. Erschwerend bei der Spurensuche ist, dass niemand weiß, wie die Wilderer unterwegs sind, ob mit dem Auto oder zu Fuß. Die ländliche Struktur macht es den Ermittlern nicht einfach, ist das Waldgebiet in der Fränkischen Schweiz doch recht weitläufig. "Ein Einzelfall ist es nicht, aber es gibt keine Mehrung", sagt Daniel Hartmann. Schon im Laufe des Jahres gab es einen Fall, der ebenfalls auf Wilderei schließen lässt. Zumindest wurden heuer drei Fälle durch einen Schuss gemeldet, also Jagdwilderei. Auch die Jagdpächter wissen um die Wilderei . " Wilderei hat es schon immer gegeben, gerade um die Zeit vor Weihnachten. Es ist Wildbretzeit", sagt Rainer Burkhard, der Hegeringleiter der zwölf Reviere in Ebermannstadt . Die beiden jüngsten Vorfälle fanden dort statt. Dieser klassische Fall des gezielten Tötens fällt unter den Straftatbestand Jagdwilderei.