Zochenreuth 30.08.2020

Trinkwasser

Fränkische Schweiz: Wasserpreis bleibt bei 1,05 Euro pro Kubikmeter

Im Wasserzweckverband Aufseß-Gruppe bleibt der Wasserpreis stabil. Doch in der Zukunft stehen laufend Investitionen in die Steuerungs- und Regeltechnik an.