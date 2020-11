Ein sechs Monate altes Rehkitz wurde von Wilderern geschossen und dabei grausam verstümmelt. Der Schuss durchlöcherte beide Vorderläufe. Ein Fuchs fraß dem Reh dann bei lebendigem Leib ein faustgroßes Stück aus der Hinterkeule. Zu einem Wildunfall war Christian Schlee, Jagdpächter des Reviers Ebermannstadt , von der Polizei am frühen Samstagmorgen gerufen worden. Danach sah es zunächst aus, als ein Autofahrer meldete, dass ein Reh im Straßengraben saß. Der Jagdpächter musste das apathische Tier von seinem Leiden erlösen. Als er das Tier abtransportieren wollte, kamen ihm Zweifel an einem Verkehrsunfall. "Normalerweise fliegt ein Reh bei einem Verkehrsunfall auf die Straße und hat Abschürfungen, also keine Haare mehr an diesen Stellen", sagt Schlee. Daraufhin untersuchte der Jäger die Verletzungen genauer. Die Wunden waren völlig verdreckt. "Ich konnte durch beide Vorderläufe schauen. Die Läufe des Bockkitzes waren unterhalb der oberen Gelenkkugel durchschossen, die Knochen waren zersplittert", schildert Schlee diese grausame Tat.