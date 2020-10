Wo das ganze Geld des AvP-Rechenzentrums ist, weiß niemand so genau. Es ist jedenfalls weg und das bedroht so manche Apotheke in ihrer Existenz. 19 000 Apotheken gibt es in Deutschland, 3500 sind deutschlandweit, 300 in Bayern von der Pleite des Apothekenrechenzentrums betroffen. In unterschiedlichem Ausmaß. Manche im sechsstelligen oder gar siebenstelligen Bereich. Bei einigen Apotheken herrsche nicht nur Angst, sondern Panik, weiß Christian Redmann von der Stadt-Apotheke in Ebermannstadt . Dabei war die AvP das größte der privaten Abrechnungszentren. Auch Christian Redmann ließ seine Abrechnungen über die AvP bearbeiten und ist durch frühzeitiges Handeln zum Glück nicht in der Existenz bedroht . "Ich habe ein neues Abrechnungszentrum gesucht. Dort wurden mir Sonderkonditionen angeboten", erklärt Redmann. Das neue Rechenzentrum verzichtet auf ihren Anteil, weil den Betroffenen schnell und langfristig geholfen werden müsse.