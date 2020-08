Auch Sommerhitze kann zu Schlafstörungen führen

Bei den derzeitigen Hitzetemperaturen mag es noch normal sein, schlecht einschlafen zu können. Doch viele Leute haben das ganze Jahr über mit Schlafstörungen zu kämpfen. Die einen schlafen schlecht ein, andere wachen immer wieder auf. Beides ist belastend. "Man ist nicht so leistungsfähig, weniger konzentriert, depressiv, hat Kreislaufprobleme, und für Menschen, die mit Maschinen arbeiten müssen, steigt die Unfallgefahr", sagt Irmgard Ginzel. Die Unterrüsselbacherin war 21 Jahre lang die Leiterin der Pflegestation der Diakonie in Gräfenberg und hat eine Ausbildung in Heilpflanzen- und Aromatherapie absolviert.