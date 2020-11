"Hier sind auch Menschen ohne Maske willkommen" - groß, bunt und auffällig hängt dieses Plakat an der Glastür der Metzgerei Walenta in Forchheim. Hier dürfen also auch Kunden eintreten, die "aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen" keine Maske tragen - egal ob sie dafür ein Attest haben oder nicht. In Zeiten, in denen über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen und Maskenpflicht in Schulen diskutiert wird, eine fragwürdige Aktion.

Auf Nachfrage von inFranken.de will Inhaber Tino Walenta erst nichts zu diesem Plakat sagen. Auf dem Plakat würde, so sagt er am Telefon, ein Auszug aus dem Bayerischen Infektionsschutzgesetzes stehen - mehr nicht. Einzig die Frage nach dem Warum beantwortet er dann doch noch kurz.

Metzgerei in Forchheim: Darum hängt das Plakat an der Glastür der Metzgerei

"Weil viele, vor allem ältere Menschen, bei mir im Laden wegen dieses - ich nenne ihn mal Maulkorb - halb verreckt wären", sagt er am Telefon. Er hätte seinen Kunden erst einmal ein Glas Wasser und einen Stuhl angeboten. Mehr will er dazu nicht sagen. Er sieht sich im Recht.

Das ist er aber nicht: Laut der siebten bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt aktuell in Bayern eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung "für das Personal, Kunden und Begleitpersonen in Betrieben des Groß- und Einzelhandels und Einkaufszentren." Ausgenommen von dieser sind Personen, die "glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung, aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist." Dass Metzger Walenta dies bei jedem Kunden kontrolliert, ist mehr als fraglich.

Diesen Eindruck verstärkt auch die Facebook-Seite der Metzgerei Walenta: Dort teilt die Metzgerei aktuell sehr viele Inhalte in Sachen Corona, die alle in eine Richtung gehen. Auch die Meldung, ein Kind soll wegen eines Mund-Nase-Schutzes auf dem Heimweg in Schweinfurt verstorben sein, teilte die Metzgerei. Die Polizei in Unterfranken hatte diese Meldung mittlerweile als einen Fake entlarvt und warnt seitdem vor der Verbreitung dieser Nachricht. In den Bewertungen auf der Seite der Metzgerei schreiben Kunden dem Inhaber ihre Meinung. Die fällt teilweise verheerend aus.

Masken-Plakat in Metzgerei: Entsetzte Reaktionen im Netz

"Schwurbelmetzgerei, die es mit der Hygiene sehr locker sieht. Nein danke." schreibt eine Nutzerin. Eine andere findet die Metzgerei "qualitativ und personell" gut, es sei aber ein No-Go, dass "immer mehr Kunden ohne Masken oder anderen Schutz für Andere oder gegebenenfalls sich selbst" nicht nur toleriert, sondern "sogar im Aushang animiert" werden. Ein weiterer Facebook-Nutzer findet das komplette Hygienekonzept der Metzgerei fragwürdig. Er schreibt: "Wenn er beim Umgang mit Fleisch genauso auf Hygiene achtet, dann wirds übel."

Mit diesem Plakat wirbt eine Metzgerei in Forchheim für Kunden ohne Maske. Damit verstößt der Inhaber aber gegen die aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung - das sieht er aber nicht so. Dabei droht ihm ein hohes Bußgeld. Foto: Ralf Welz Mit diesem Plakat wirbt eine Metzgerei in Forchheim für Kunden ohne Maske. Damit verstößt der Inhaber aber gegen die aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung - das sieht er aber nicht so. Dabei droht ihm ein hohes Bußgeld. Foto: Ralf Welz Ralf Welz

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Franken: In Bamberg sorgte ein Hotel mit demselben Plakat für Diskussionen. Dort meldeten Gäste vermehrt Personal, das ohne Masken im Hotel unterwegs waren. Am Ende war ein Polizeieinsatz, bei dem vier Beamten verletzten wurden, das unschönes Ende dieser Diskussion. Auch eine Fleischerei in Nürnberg geriet mit ihrem "Anti-Masken-Plakat" in die Kritik. Der Inhaber hatte von "Söders Kasperletheater" gesprochen.

Bei der Handwerkskammer Oberfranken (HWK) weiß man von dem Aushang und der Einstellung der Metzgerei in Forchheim nichts. "Wir dürften auch gar nicht disziplinarisch tätig werden", sagt der HWK-Geschäftsführer Dr. Bernhard Sauer im Gespräch mit inFranken.de. Man stehe den Handwerksbetrieben lediglich beratend zur Seite - auch aktuell in Zeiten von Corona, wenn Regeln unklar sind.

Inhaber droht vierstelliges Bußgeld - HWK will reagieren

In solchen Fällen wie dem "Ohne-Maske-Willkommen"-Plakat in Forchheim werde man "im persönlichen Gespräch eine vernünftige Lösung finden." Damit möchte die HWK ein Imageschaden für eine ganze Branche verhindern. Er wolle sich das anschauen "und mit dem Metzger sprechen", fügt Sauer an. Maßnahmen kann da lediglich die Stadt ergreifen, meint er abschließend.

Diese bestätigt auch die Pressestelle der Polizei in Oberfranken. Ging es nach dem Busgeldkatalog der achten bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, droht dem Metzger ein Bußgeld von 5000 Euro. Diese Strafe müssen Betreiber von Groß- und Einzelhandelsbetrieben mit Kundenverkehr zahlen, die "kein Schutz- und Hygienekonzept vorlegen können."