Am Dienstagnachmittag waren 25 Infizierte gemeldet. Der Landkreis Forchheim hat rund 115000 Einwohner. Gehen wir auf die Zahl 35 im 7-Tage-Inzidenz-Wert zu?

Holger Strehl, Pressesprecher des Landratsamts Forchheim

Aber was wäre, wenn die Grenze von 35 überschritten werden würde?

Strehl:

Und wer ist Teil dieser Arbeitsgruppe?

Strehl:

Wie ist die aktuelle Belegung im Klinikum ? Wie viele Menschen mit Covid-19 werden tatsächlich gerade behandelt? Franka Struve, Pressesprecherin des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz : "Am Mittwochmorgen hatten wir zwei Verdachtsfälle und keinen positiv getesteten stationären Covid-Patienten." Die Zahlen seien aber immer Momentaufnahmen und könnten sich natürlich sofort ändern. Und so war es auch, gegen Mittag kam die Meldung vom Wie sind die Auflagen in den Pflegeheimen aktuell? "Zum Schutz der Menschen in unseren stationären Einrichtungen der Pflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ist es auch weiterhin angezeigt, mit Besuchen sensibel umzugehen", heißt es bei der "Zum Schutz der Menschen in unseren stationären Einrichtungen der Pflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ist es auch weiterhin angezeigt, mit Besuchen sensibel umzugehen", heißt es bei der Caritas . Vor dem Hintergrund, dass sich die Infektionslage in den Einrichtungen stabil zeigt, sind weitgehende Erleichterungen der Besuchsregelung seit August möglich geworden. "Ziel dieser Erleichterungen ist es, die negativen Auswirkungen der sozialen Isolation von Bewohnerinnen und Bewohnern zu lindern, einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen und gleichzeitig einen größtmöglichen Infektionsschutz aufrechtzuerhalten", heißt es bei der Caritas weiter. : "Am Mittwochmorgen hatten wir zwei Verdachtsfälle und keinen positiv getesteten stationären Covid-Patienten." Die Zahlen seien aber immer Momentaufnahmen und könnten sich natürlich sofort ändern. Und so war es auch, gegen Mittag kam die Meldung vom Klinikum , dass es nun einen positiven Fall im Klinikum gebe.

Während auf der großen Bühne die möglichen Veränderungen im Feriensystem diskutiert werden, treiben im Landkreis Forchheim auch andere Corona-Themen die Leute um."Nein, das kann man nicht sagen, aktuell [Mittwochmorgen, Anmerkung der Redaktion] sind wir laut Robert-Koch-Institut bei einem 7-Tage-Inzidenz-Wert von 17. Die 25 Infizierten , die wir gemeldet haben, beziehen sich immer auf die letzten 14 Tage.""Dann tritt bei uns eine Arbeitsgruppe zusammen, die sich die Umstände genau anschaut. Es geht dann oft um einen konkreten Ausbruchsherd, wie zum Beispiel in einem Pflegeheim. In so einem Fall würden dann auch konkrete Maßnahmen für die Einrichtung getroffen. Wenn nicht mehr nachvollziehbar wäre, woher ein rasanter Anstieg kommt, könnte es wie in München zu einer Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen kommen. In der Regel sind sprunghafte Anstiege aber auf ein Ereignis oder einen Ort eingrenzbar."Das sind eigentlich fast die gleichen Menschen, wie wenn es zu einem Katastrophenfall kommt. Von Sicherheitsexperten über Ärzte und den Landrat sind unterschiedliche Experten mit im Boot.