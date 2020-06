Thespiskarren rollt vor das Adelsdorfer Schloss

"Vorhang auf", heißt es hoffentlich ab nächste Woche in Adelsdorf. Am Mittwoch, 17. Juni, laden die Schlossstiftung Adelsdorf und die Landesbühne Oberfranken mit dem Schauspiel "Ein Engel auf Erden" zur ersten Freilichtaufführung des Theatersommers in den Schlosspark ein.

"Wir haben zusammen mit dem Gesundheitsamt ein ausgefeiltes Hygienekonzept für die Aufführungen in Adelsdorf erstellt. Das Ensemble des Fränkischen Theatersommers kann es kaum erwarten, sein Publikum live zu erleben", sagt Jutta Rauter, Büroleiterin und Managerin des Fränkischen Theatersommers. "Es wird sicher anders sein, aber wir sind voller Spielfreude und Vorfreude."

Eigentlich sollte sich der Vorhang schon am 17. Mai zum ersten Mal heben. Aber Corona machte allem ein Strich durch die Rechnung. Da unter freiem Himmel gespielt wird und dafür die Auflagen nicht zu streng sind, tastete man sich vorsichtig heran, suchte aus dem Programm die geeigneten Stücke aus und kontaktierte wegen der Hygienemaßnahmen das Gesundheitsamt.

"Ein Sommernachtstraum" wurde auf 2021 verlegt, denn zu viele Schauspieler können nicht auf der Bühne agieren. Stattdessen wurde hier die Krimi-Komödie "Mörderkarussell" in den Spielplan aufgenommen. Die Bestuhlung ist im Schlosspark kein Problem, und vor kurzem waren Intendant, Techniker und Frau Rauter vom FTS, sowie die Verantwortlichen der Stadt Adelsdorf und der Stiftung vor Ort und haben sich umgeschaut und alles getestet. Die Künstler sind bestens präpariert, freuen sich auf die Aufführungen, und alle hoffen, dass das Wetter mitspielt. Sollte es wider Erwarten regnen, behalten die Karten für einen späteren Termin ihre Gültigkeit. Diese Karten müssen jedoch umgeschrieben werden, und dazu ist eine erneute Anmeldung notwendig.

Kathrin Dreher, zuständig für Kommunale Entwicklung in der Gemeinde, erklärte: "Wir sind ständig mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Die Eintrittskarten werden personalisiert, jeder bekommt beim Eintritt seine Platznummer zugewiesen, so dass bei Problemen der Kontakt nachvollziehbar ist. Zutritt wird nur mit Mund-Nasen-Schutz gewährt ( auf dem Sitzplatz kann dieser abgenommen werden), Ein- und Ausgang sind gekennzeichnet. Die Toiletten werden desinfiziert, und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Bis zu 100 Personen sind für eine Aufführung gestattet."

Wolfgang Mößlein, Vorstand der Stiftung Schloss Adelsdorf, zum Theatersommer: "Mit dem Fränkischen Theatersommer werden wir zwei großen Dauerzielen gerecht. Einerseits der politischen Vorgabe des Gemeinderats, das Schloss zum kulturellen Zentrum der Gemeinde Adelsdorf zu entwickeln, und andererseits der Präambel der Stiftung, die sich zum Erhalt und Förderung von Denkmalschutz, Brauchtum und Kultur verpflichtet hat. Die Stiftung will sich als Vertragspartner des Fränkischen Theatersommers auch ein Stück aus der bisher einseitigen Wahrnehmung lösen, nur für den Erhalt des Adelsdorfer Schlosses zuständig zu sein."

Nein, die Stiftung Schloss Adelsdorf sei auch eine Kulturstiftung, stellt Mößlein klar. "Der Fränkische Theatersommer stellt daher förmlich einen Durchbruch bei der Erreichung der genannten Ziele dar."

Programm Mittwoch, 17. Juni, 19.30 Uhr, "Engel auf Erden" - Die Rückkehr einer Diva - eine Hommage an Marlene Dietrich

Dienstag, 23. Juni, 19.30 Uhr, "Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau" - über Eitelkeiten, Leidenschaften und Schwächen

Samstag, 4. Juli, 18.30 Uhr, "Liebeleien und Beziehungskisten" - Poetisch und pianistisch umspielt

Dienstag, 14. Juli, 19.30 Uhr, "Liebeleien und Beziehungskisten"

Donnerstag, 16. Juli, 19.30 Uhr, "Engel auf Erden"

Sonntag, 23. August, 18.30 Uhr "Heiße Zeiten" - Ein Musikalisches Hormonical von Tilmann von Blomberg hilft, die Frauen besser zu verstehen

Sonntag, 30. August, 18.30 Uhr, "Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau" - Ein Otto-Reutter-Abend - den Männern aus der Seele gesprochen

Sonntag, 13. September, 18.30 Uhr, "Ein Nasshorn und ein Trockenhorn" - Musikkabarett mit Texten und Tönen von Heinz Erhardt

Donnerstag, 24. September, 19.30 Uhr "Ein Nasshorn und ein Trockenhorn"

Sonntag, 27. September, 18.30 Uhr, "Mörderkarussell" Ganz ehrlich: Würden Sie für Liebe töten? Weil: Drei sind einer zu viel?

Kartenbestellung Ticket-Hotline: 09274/947440 oder 0170/ 7849319, unter www.theatersommer.de. Das Programm finden Sie unter www.schloss-adelsdorf.de/Events/Theatersommer. Die Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich.