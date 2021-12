Stark betrunkener Autofahrer fährt auf A3 in Baustelle

Polizei fasst ihn beim Reifenwechsel

Weiterer Unfall führt zu Vollsperrung

Gleich zwei Unfälle auf der A3: Am Dienstagabend (21. Dezember 2021) kam es auf der A3 auf Höhe Höchstadt an der Aisch im Kreis Erlangen-Höchstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Dies berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen in einem Pressebericht.

Betrunkener Mann fährt in Baustelle auf A3

Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg die A3 in Richtung Nürnberg. Kurz nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost übersah er die Fahrbahnteilung am Beginn einer Baustelle. Infolgedessen überfuhr er mit seinem SUV mehrere Warnbaken und Beleuchtungseinrichtungen. Und obwohl sein Fahrzeug dabei erheblich beschädigt wurde, setzte er seine Fahrt fort. Unter anderem verlor er bei der Crash das vordere Kennzeichen.

Kurz nachdem der SUV in die Baustelle gefahren ist, fuhr ein Sattelzug in die auf der Fahrbahn liegenden Trümmer und blieb beschädigt auf der rechten Spur liegen. Der 46-jährige Unfallverursacher kam erst drei Kilometer später in einer Nothaltebucht zum Stehen.

Er war gerade dabei einen platten Reifen zu wechseln, als eine Streife der Verkehrspolizei Erlangen ihn erreichte. Als die Beamten einen Alkoholtest durchführten, stelle sich heraus, dass der Mann mit 2,6 Promille stark alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ebenso wurde eine Blutabnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet.

Weiterer Unfall auf A3 führt zu Vollsperrung

Eine Stunde später kam es auf der A3 zu einem weiteren Unfall. Gegen 20:40 Uhr löste sich ein Rad von einer Sattelzugmaschine und prallte gegen ein Auto, das neben dem Sattelzug fuhr. In Folge dieses Unfalls musste eine Fahrspur gesperrt werden. Da nur noch eine Fahrspur befahrbar war, konnte ein nachfolgender Schwertransporter an der Unfallstelle nicht vorbeifahren. Daraufhin kam es zu einer kompletten Sperre der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg.

Insgesamt kam es mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, bis beide Unfallstellen geräumt und gesäubert waren, sowie die beschädigten Verkehrseinrichtungen ersetzt waren.