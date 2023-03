Kaufhof Erlangen schließt doch nicht: Oberbürgermeister hocherfreut - "super Nachricht"

"Gute Nachrichten für die Erlanger Innenstadt", heißt es aus dem Rathaus: Die Schließung der Galeria Kaufhof-Filiale in der Nürnberger Straße ist vom Tisch. Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) sei vom Vermieter der Immobilie entsprechend informiert worden.

"Das ist eine super Nachricht für die Beschäftigten und für den gesamten Handel in der Innenstadt", so Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Denn ein "attraktives Kaufhaus" sei ein "wesentlicher Baustein", um Menschen in die Innenstadt und damit auch in andere Geschäfte zu locken.

Kaufhof in Erlangen bleibt: Schließung wäre laut OB Janik "nicht nachvollziehbar gewesen"

"Es wäre nicht nachvollziehbar gewesen, wenn diese wirtschaftlich gut laufende Filiale geschlossen worden wäre. Ich freue mich, dass die vielen Gespräche in den letzten Tagen etwas in Bewegung gebracht haben", so Janik. Er hatte die drohende Schließung heftig kritisiert.

Auch Wirtschaftsreferent Konrad Beugel zeigte sich erleichtert: "Ich freue mich wahnsinnig für die Mitarbeiter, die seit Montag ja im Tal der Tränen festsaßen." Zugleich kündigte er an, dass man die "intensiven Gespräche" fortsetzen werde. "Es geht jetzt darum, dass es mit dem Kaufhof in Erlangen dauerhaft gut weitergeht."

Neben Erlangen ist auch ein weiterer fränkischer Galeria-Standort überraschend vor der Schließung bewahrt worden.