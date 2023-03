Karstadt Bayreuth gerettet: Filiale muss doch nicht schließen - "Kämpfen hat sich gelohnt"

Karstadt bleibt in Bayreuth - geplante Schließung ist vom Tisch: "Das Kämpfen hat sich gelohnt", berichtet die Stadt Bayreuth am Donnerstag (16. März 2023) in einer Pressemitteilung. Demnach sei verkündet worden, dass die Karstadt-Filiale in der Bayreuther Innenstadt doch nicht schließen werde. "Wir konnten die Verantwortlichen davon überzeugen, dass es der Standort Bayreuth wert ist, erhalten zu bleiben", wird Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) zitiert, der sich über die Nachricht freue.

Die intensiven Verhandlungen der vergangenen Tage mit Galeria, dem Vermieter und der Stadtverwaltung hätten nun den erhofften Erfolg und die Erkenntnis, dass der Standort Bayreuth wirtschaftlich rentabel ist, gebracht. "Jetzt liegt es an den Bayreutherinnen und Bayreuthern, sich zur Innenstadt und zu Karstadt zu bekennen. Beweisen Sie, dass Karstadt hier willkommen ist und gehen Sie in der Innenstadt einkaufen“, appelliert Oberbürgermeister an die Bevölkerung.

Neben Bayreuth ist auch ein weiterer fränkischer Galeria-Standort überraschend vor einer Schließung bewahrt worden.

Bundesweit sind damit insgesamt fünf Filialen der wirtschaftlich angeschlagenen Kaufhauskette unverhofft gerettet worden.