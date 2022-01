Illegale Schule in Erlangen-Eltersdorf von Polizei gestürmt : Stadt nennt neue Details

Weil es erneut Hinweise gab, dass auf dem Gelände einer alten Mühle in Erlangen-Eltersdorf eine illegale Schule betrieben wurde, fand dort am Donnerstag (20. Januar 2022) ein größerer Polizeieinsatz statt. inFranken.de berichtete kurz danach über die Stürmung und die Hintergründe zur illegalen Schule. Die Einsatzkräfte platzten mitten in den "Unterricht", nun nennt die Stadt Erlangen neue Details.

USK umstellt Gebäude in Erlangen-Eltersdorf: Stadt nennt Grund für Einsatz der Spezialkräfte

Zum Einsatz am vergangenen Donnerstag wurde das Unterstützungskommando (USK) gerufen, erläutert die Stadt Erlangen. Die Spezialkräfte der bayerischen Polizei seien "insbesondere zur Eigensicherung" eingesetzt worden. Nach den vorangegangenen Ermittlungen sei davon ausgegangen worden, dass sich mit "mit hoher Wahrscheinlichkeit Personen der Reichsbürgerszene" auf dem Gelände aufhielten.

Laut Stadt Erlangen umstellten die Spezialkräfte des USK das Objekt. Sie sollten gewährleisten, dass Mitarbeiter der Stadt Erlangen sowie des Staatlichen Schulamts, das Gebäude betreten können. Da auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet worden sei, sei es erforderlich gewesen, die die Eingangstür mit einer Ramme gewaltsam zu öffnen.

Die Einsatzkräfte trafen unter anderem auf 15 schulpflichtige Kinder. Während des Einsatzes sei darauf geachtet worden, dass die Kinder in separaten Räumen betreut und vom Einsatzgeschehen abgeschirmt wurden, erläutert die Stadt. "Ein Kriseninterventionsteam stand bereit, der Einsatz war jedoch nicht notwendig. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben."

Ermittlungen gegen Betreiber der illegalen Schule laufen

Für die Eltern könnte es nun teuer werden. "Das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) dar", erklärt die Stadt. "Die Höchstgeldbuße beläuft sich hierbei auf bis zu 1.000 Euro je Bußgeldverfahren. Die Höhe des Bußgeldes bemisst sich nach der Anzahl der Fehltage sowie der Anzahl der vorangegangenen Verstöße (sogenannte Mehrfachverstöße)."

Gegen den Betreiber der illegalen Schule werde ermittelt: "Der Betrieb einer ungenehmigten Unterrichtseinrichtung ist eine Ordnungswidrigkeit", erläutert die Stadt. "Ein entsprechendes Verfahren ist eingeleitet. Alles Weitere ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen."

Neben dem Einsatz in der alten Mühle sei zudem ein Privatanwesen in Eltersdorf durchsucht worden, bestätigt die Stadt. "Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Betrieb einer illegalen Schule."