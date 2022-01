Erlangen: Polizei stürmt illegale Schule

Einsatzkräfte treffen 15 schulpflichtige Kinder an

an "Erneut Hinweise" zu Unterricht auf Anwesen in Erlangen-Eltersdorf

auf Anwesen in "Laufende Ermittlungen": Unterlagen und Gegenstände beschlagnahmt

Am Donnerstag (20. Januar 2022) fand in Erlangen-Eltersdorf ein Polizeieinsatz auf dem Gelände einer alten Mühle statt. Wie die Stadt Erlangen berichtet, gab es erneut Hinweise, dass dort eine illegale Schule betrieben werden soll. Bereits Ende November hatte es dort eine Durchsuchung gegeben - damals jedoch ohne Erfolg. Dieses Mal hingegen platzten die Behörden mitten in den "Unterricht".

Erlangen: Illegale Schule aufgeflogen - Hinweise gab es bereits lange zuvor

Die ersten Hinweise auf den illegalen Schulbetrieb gab es bereits vor den Herbstferien 2021. Doch zu diesem Zeitpunkt herrschte wegen der Corona-Lage keine Präsenzpflicht. "Bei einer individuell empfundenen Gefährdung" war es damals möglich, "die Schulpflicht auch durch das Distanzlernen zu erfüllen", wie die Stadt Erlangen berichtet hatte.

Doch immer setzten Personen die Verwaltung in Kenntnis, dass der Betrieb einer nicht staatlich zugelassenen Lehreinrichtung auf dem ehemaligen Königsgut weitergehe - auch als ab dem 11. November wieder alle schulpflichtigen Kinder am Unterricht teilnehmen mussten. So waren bis zum 19. November 2021 neun Kinder gemeldet, die nicht in der Schule erschienen waren. Bis zum 21. November 2021 waren es bereits 11 Kinder, hieß es.

Am 25. November durchsuchten Polizei und Ordnungsamt auf Bitte der Regierung von Mittelfranken, die für den Schulbetrieb zuständig ist, das Anwesen. Allerdings wurden keine schulpflichtigen Kinder dort angetroffen. "In Abstimmung mit der Polizei und Schulbehörden wird die Aufklärung des Sachverhalts nun fortgesetzt", hieß es noch im November.

Polizei stürmt alte Mühle in Erlangen erneut - und entdeckt schulpflichtige Kinder

Die Meldungen über den illegalen Schulbetrieb hörten allerdings auch danach nicht auf. Am Donnerstag (21. Januar 2022) wurde "im Zuge einer Durchsuchung wegen des Verdachts auf Betrieb einer illegalen Schule" eine "ohne Genehmigung betriebene private Lerneinrichtung in Erlangen-Eltersdorf geschlossen", teilt die Stadt Erlangen mit.

Erneut habe es Hinweise gegeben, dass "auf einem privaten Anwesen in der Königsmühle in Eltersdorf während der Unterrichtszeit schulpflichtige Kinder betreut werden". Deshalb habe die Stadt einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. "Es wurden während der Unterrichtszeit 15 schulpflichtige Kinder angetroffen", berichtet die Stadt.

In diesem Zuge seien Unterlagen und Gegenstände beschlagnahmt worden, der Betrieb der Einrichtung sei "von der Regierung von Mittelfranken als zuständige Behörde vorläufig untersagt" worden. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen und Gegenstände fließe in die laufenden Ermittlungen ein, heißt es aus Erlangen.

