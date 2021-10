Erlangen: Supermarktkette Tegut eröffnet neue Filiale

Bio-Produkte und Kaffeestation auf 1200 Quadratmetern

auf 1200 Quadratmetern Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 7 Uhr bis 20 Uhr

Spezielle Aktion für Kundschaft am Eröffnungstag

Die Supermarktkette Tegut eröffnet in Erlangen eine neue Filiale. Bisher ist Tegut in der Hugenottenstadt mit zwei Standorten vertreten, einer im Einkaufszentrum Arcaden und einer in der Langen Zeile im Stadtteil Sieglitzhof. Nun soll noch ein weiterer Laden in Bruck dazukommen. In der San-Carlos-Straße 1, in unmittelbarer Nähe zu einem neuen Komplex an Studierendenwohnungen, will die Kette, deren Fokus auf Bio-Produkten liegt, unter anderem mit einer Unverpackt-Station bei der potenziellen Kundschaft punkten.

Neue Tegut-Filiale in Erlangen: Unverpackt-Station und Bio-Backwaren

Man werde die Filiale am 18. November 2021 eröffnen, erklärt Matthias Pusch, Leiter der Tegut-Unternehmenskommunikation auf Anfrage von inFranken.de. Die neue Verkaufsfläche werde eine Fläche von 1200 Quadratmetern und drei "normale Kassen" besitzen. Selbstscan-Kassen wird es im neuen Erlanger Tegut also erstmal nicht geben.

Die Öffnungszeiten seien von Montag bis Samstag, jeweils von 7 Uhr bis 20 Uhr. "Wir bieten im neuen Supermarkt alles für den großen Wocheneinkauf oder den schnellen Stopp zwischendurch", erklärt der Sprecher.

Dazu gehöre "ein breites Sortiment an frischen Lebensmitteln, wie Obst und Gemüse, eine große Frischetheke und eine Unverpacktstation, um nur einige Besonderheiten zu nennen." Außerdem biete der neue Tegut eine "Backstation mit Herzberger Bio Backwaren". Die Supermarktkette hatte laut ihrer Homepage 1991 eine kleine Bio-Bäckerei in Hessen übernommen und zum hauseigenen Backzulieferer transformiert.

Tegut kündigt besondere Aktionen am Eröffnungstag in Erlangen an

Außerdem will Tegut mögliche Kundschaft mit einer Kaffeestation anlocken. Hier könne "der Kunde bei einem Becher frisch gebrühten Bio-Kaffee eine Auszeit vom Einkauf nehmen oder den neuen Markt auf sich wirken lassen", wirbt der Sprecher.

Am Eröffnungstag sollen laut Pusch mehrere Aktionen in der neuen Tegut-Filiale in Erlangen stattfinden. "Es wird zur Eröffnung ein Eröffnungsgewinnspiel und ein Glücksrad geben." Außerdem ständen "dem Kunden kostenlose Parkplätze zur Verfügung". Mehr - wie etwa zur Gestaltung - möchte man allerdings beim Unternehmen noch nicht verraten, bevor Mitte November der neue Markt in Erlangen-Bruck eröffnet.

Auch spannend: Lidl-Filiale in Nürnberg eröffnet am Donnerstag wieder- das verspricht der Discounter