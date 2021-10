Lidl-Eröffnung in Nürnberg: Filiale macht wieder auf

wieder Neugestaltung: Markt wird aktuell rundum erneuert

Markt wird aktuell Circa 860 Quadratmeter Verkaufsfläche, rund 4400 Einzelartikel , 123 Parkplätze

Verkaufsfläche, rund , Adresse: Kallmünzer Straße 16 in 90478 Nürnberg

in Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7 bis 20 Uhr

Lidl-Wiedereröffnung in Nürnberg: In Nürnberg wird die Lidl-Filiale in der Kallmünzer Straße 16 aktuell rundum erneuert. Die Neugestaltung des Discounter-Markts ist jedoch in Kürze abgeschlossen. Die Filiale öffnet bereits diesen Donnerstag (7. Oktober 2021) wieder ihre Tore. Seinen Kundinnen und Kunden verspricht das Unternehmen im Vorfeld "attraktive Einkaufsbedingungen in einer modernen Einkaufsstätte".

Lidl-Eröffnung in Nürnberg: Filiale in der Kallmünzer Straße in neuem Gewand

Lidl bietet in seiner neugestalteten Filiale nach eigenen Angaben auf einer Verkaufsfläche von 860 Quadratmetern rund 4400 Einzelartikel an - davon 75 Prozent Eigenmarken. Vor dem Markt befinden sich 123 Parkplätze.

Als "zuverlässiger Nahversorger" sei Lidl die Nähe zum Kunden besonders wichtig, heißt es in der Pressemitteilung zum neuem Filialauftritt. Aus diesem Grund werde die Filiale in der Kallmünzer Straße 16 derzeit vollständig umgestaltet. Hierbei gehe Lidl "noch konsequenter" auf die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden ein und richte die Filiale "komplett entlang der Kundenbedürfnisse" aus.

"Diese Filiale gibt es bereits seit mehr als elf Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, wird Lidl-Verkaufsleiterin Katharina Tauscher zitiert. "Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen – in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt.“ Der erste Kunde erhalte anlässlich der Wiedereröffnung am Donnerstag einen 20-Euro-Einkaufsgutschein.

Lidl in Nürnberg: "Frischesortiment" erhält mehr Fläche

"Mit dem neuen Filialauftritt wird der Einkauf bei Lidl noch einfacher, intuitiver und angenehmer", verspricht der Discounter. Insbesondere das "Frischesortiment" mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhalte mehr Fläche in der Filiale. Auf diese Weise werde die Auswahl an frischen Produkten "noch größer" als bislang.

Neue "moderne Regale und Kühlmöbel" sollen für eine übersichtliche, optisch ansprechende Präsentation der Produkte sorgen. "Bei der optimierten Anordnung der verschiedenen Produktgruppen in der Filiale hat sich Lidl konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet", berichtet das Unternehmen.

Zur schnellen und einfachen Orientierung in der Filiale sei zur Kennzeichnung der Produktkategorien eine "eindeutige Beschilderung" oberhalb der Regale angebracht. "Im ganzen Innenraum setzt Lidl beim neuen Filialauftritt verstärkt auf hochwertige Materialien, um den Kunden eine attraktive Einkaufsumgebung zu bieten und die Produkte bestmöglich zu präsentieren", erklärt der Discounter.

Vorschaubild: © K. Mitch Hodge / Unsplash (Symbolbild)