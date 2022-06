Erlangen bekommt Katzenrestaurant : "Katzentempel" hat bereits mehrere deutsche Standorte

In Erlangen ist es in wenigen Monaten möglich: Essen, trinken und sich von der Anwesenheit der Katzen entspannen lassen. Der "Katzentempel" ist ein Münchner Unternehmen und hat mit dem 26-jährigen Vinzenz Knabe einen enthusiastischen neuen Franchisenehmer gefunden. Wie er inFranken.de berichtet, legte sich seine Skepsis bei seiner ersten Katzencafé-Erfahrung sehr schnell.

Erlanger Katzentempel eröffnet bald - Franchisenehmer von entspannter Atmosphäre angetan

2013 öffnete in München der erste Standort des Katzentempels. Mit der Zeit entwickelte sich daraus ein Franchise-System und die Expansion nach Rosenheim, Nürnberg oder Augsburg ging voran, führt die Kommunikationsmanagerin Laura Benedix im Gespräch mit inFranken.de aus. Ende des Sommers oder Anfang Herbst soll es in Erlangen so weit sein. Knabe übernimmt die Hauptstraße 5 im Zentrum Erlangens und empfindet große Vorfreude.

Zu Beginn seiner Gastronomie-Karriere machte er eine Ausbildung bei McDonald’s. Darauf folgte eine weitere einjährige Ausbildung in einem Hotel, führt er aus. "Danach habe ich für sechs Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA gearbeitet. In dieser Zeit bin ich viel herumgekommen und habe in Groningen zum ersten Mal ein Katzencafé kennengelernt. Ich kannte dieses Konzept zuvor nur von Fernsehbeiträgen aus Japan." Am Anfang sei er etwas skeptisch gewesen. "Zwar hatte ich selbst immer Katzen, aber ich konnte es mir kaum vorstellen, neben ihnen zu essen. Ich fand es aber super. Es war so eine ruhige, entspannte Atmosphäre."

Dem Unternehmen ist es wichtig, nicht mit Katzencafés gleichgesetzt zu werden, bei denen man Eintritt bezahlt und damit garantiert mit den Tieren in Berührung kommt. "An jedem Standort befindet sich eine Kletterlandschaft für die Katzen und viele Versteckmöglichkeiten. Sie können sich jederzeit in ihr Zimmer zurückziehen und wenn sie Lust haben zu den Gästen kommen", so Benedix. Knabe stimmt zu: "Das Restaurant gehört im Grunde den Katzen und die Gäste sind zu Besuch. Es soll keine Zoo-Atmosphäre sein."

Burger, Sandwiches, Salate - Restaurant wechselt Speisekarte regelmäßig

In den "Katzentempeln" leben im Durchschnitt fünf bis sieben Katzen. "Es gibt Vorgaben, wie viele Quadratmeter eine Katze für sich benötigt und je größer der Raum ist, desto mehr Katzen können wir aufnehmen. Wir arbeiten mit dem Tierschutz und dem Veterinäramt zusammen und holen die Katzen zum Beispiel aus Tierheimen", erklärt die Kommunikationsmanagerin. "Gemeinsam mit den Franchisenehmer*innen wählen wir nur Tiere aus, die schon an Menschen gewöhnt sind und sich in einer Gruppe behaupten können."

"Die einzelnen Standorte sind alle ähnlich aufgebaut und gestaltet. Ich beschreibe die Einrichtung als modern und lebhaft. Wir arbeiten viel mit Grün und hellen Farben. Abends können die Leute beispielsweise eine entspannte Zeit verbringen, bevor sie ins Kino gehen, genauso aber auch zum Frühstück oder während ihrer Mittagspause kommen", so Benedix. Auf der regelmäßig wechselnden veganen Speisekarte stehen Sandwiches, Salate, Bowls und Burger mit Zutaten wie Tofu, Quinoa, Hummus oder Dinkelbrot.

Knabe werde vor allem im Service zu finden sein. "Ich freue mich schon darauf, die Gäste zu begrüßen und Gespräche zu führen. Nicht nur Katzen-Fans sind herzlich willkommen. Jeder kann sich ein Bild davon machen, ob es etwas für einen ist." Und er beruhigt: "Es riecht auch nicht nach Katzen. Dafür sorgen ein Abzug und ein Fenster im Katzenzimmer." Der Erlanger "Katzentempel" verfügt über einen Garten und etwa 70 Sitzplätze.