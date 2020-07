Außergewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Erlangen: In einem Hotel in der Innenstadt wurde am Montagmorgen (20. Juli 2020) ein Skorpion in einem Zimmer gemeldet, berichtet die Feuerwehr Erlangen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.30 Uhr in das Hotel gerufen. Ein Gast hatte beim Auschecken an der Rezeption darauf hingewiesen, dass sich in seinem Badezimmer ein Skorpion aufhält. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Gast bereits abgereist, weswegen die äußeren Umstände nicht mehr geklärt werden konnten.