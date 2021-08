Das Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt bietet regelmäßig „offene Impftage“ an, zu denen Bürgerinnen und Bürger ohne Termin und Voranmeldung erscheinen und sich gegen das Corona-Virus impfen lassen können. Mitzubringen ist nur ein Ausweisdokument, der Impfpass – falls vorhanden – und eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten bei 16- und 17-Jährigen. Zudem ist das Impfzentrum mit mobilen Teams wieder in Stadt und Landkreis unterwegs. Das teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Folgende Termine stehen in den nächsten Tagen im Impfzentrum bzw. in den Außenstellen zur Verfügung:

Impfzentrum Erlangen (Sedanstraße 1), Dienstag, 17. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson), Freitag, 20. August, von 13:30 bis 19:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson), Montag, 23. August, von 11:00 bis 13:00 Uhr (Moderna und Johnson & Johnson).

Außenstelle Höchstadt/Aisch (Am Aischpark): Freitag, 20. August, von 13:00 bis 17:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson).

Außenstelle Eckental (Pfarrgarten 1): Donnerstag, 19. August, von 12:30 bis 17:00 Uhr (BioNTech und Johnson & Johnson).

Außenstelle Herzogenaurach (Burgstaller Weg): Dienstag, 17. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr und Samstag, 21. August, von 9:30 bis 17:00 Uhr (jeweils BioNTech und Johnson & Johnson).

Auch die mobilen Impfteams sind in den nächsten Tagen im Stadtgebiet und im Landkreis unterwegs und fahren folgende Einrichtungen an: Dienstag, 17. August, Treffpunkt Röthelheimpark (Schenkstraße 111, Erlangen) von 14:00 bis 17:00 Uhr; Mittwoch, 18. August, Adidas Outlet (Olympiaring 2, Herzogenaurach), von 11:00 bis 17:00 Uhr; Donnerstag, 19. August, Sport Hoffmann Outlet (Zeppelinstraße 1, Herzogenaurach) von 11:00 bis 17:00 Uhr; Freitag, 20. August, Puma Outlet (Puma Way, Herzogenaurach) von 11:00 bis 17:00 Uhr; Freitag, 20. August, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7, Erlangen) von 12:00 bis 20:00 Uhr; Samstag, 21. August, Erlangen Arcaden (Nürnberger Straße 7, Erlangen) von 12:00 bis 20:00 Uhr. Verabreicht wird jeweils BioNTech und Johnson & Johnson.

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen, es liegt jedoch keine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für Jugendliche unter 18 Jahren vor. Im Impfzentrum werden auf Wunsch der Eltern und des Kindes auch Jugendliche ab 12 Jahren mit BioNTech/Pfizer geimpft. Dazu ist die Begleitung durch mindestens ein Elternteil erforderlich. In den Außenstellen und bei den Impfungen vor Ort liege die Durchführung der Impfung im Ermessen der anwesenden Ärztinnen und Ärzte. Für den Impfgang gelte das Tragen einer FFP2-Maske.

Das Telefonteam des Impfzentrums steht unter der Rufnummer 09131/86-6500 zu folgenden Zeiten zur Verfügung: Montag bis Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr; Samstag und Sonntag: 8:00 bis 14:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es online unter: www.erlangen.de/impfzentrum.