Erlangen: Einzelhändlerinnen von 9-Euro-Ticket enttäuscht

Viele Menschen wegen Billig-Ticket in Innenstadt unterwegs

wegen unterwegs "Geschäfte sind leer": Mehr Besucher seien nur an bestimmten Orten

Mehr Besucher seien Boutique-Betreiberin merkt "leider gar nichts" von einem Shopping-Boom

Aktuell sind viele Innenstädte voll gefüllt. Das 9-Euro-Ticket lädt zu Städtetrips und Urlaub ein. Auch in Erlangen seien die Busse und die Bahn voll, erklärt Store-Managerin Ülker Jeter von Crämer & Co. Doch wie sieht es in den Geschäften in der Erlanger Innenstadt aus?

Nur an den Essensbuden Besucher? 9-Euro-Ticket laut Ladenbetreiberin kein Erfolg

Die Situation in den Bussen und in der Bahn sei eine ganz andere, als das, was man in den Läden in der Erlanger Innenstadt mitbekomme. Von den vielen Menschen kriege man im Laden nicht viel mit: "Die Geschäfte sind leer", erklärt Jeter. Wenn sich irgendwo viele Leute tummeln, sei das höchstens an den Essensbuden.

"Man merkt überhaupt nicht, dass durch das 9-Euro-Ticket mehr Leute kommen. Ob das am Krieg liegt oder daran, dass alles so viel teurer geworden ist: Klamotten-technisch sind die Menschen auf jeden Fall vorsichtiger", sagt die Store-Managerin. Früher sei der Samstag der stärkste Tag gewesen - "jetzt ist ab 13 Uhr nichts mehr los. Auch Carmen Padilla, die Inhaberin des Ladens Tortuuga, kann keinen großen Aufschwung verzeichnen: "Zwar bin ich relativ neu hier, aber ich kann nicht sagen, dass wegen des 9-Euro-Tickets mehr Leute herkommen."

"Es ist einfach eine außergewöhnliche Zeit, das letzte Jahr war ja auch schon von der Pandemie geprägt", sagt Padilla. Beide Frauen bedauern die aktuelle Situation und hätten sich vom 9-Euro-Ticket mehr erhofft. "Aber auch die Kundenzähler und die Zahlen sagen eindeutig: Davon merken wir leider gar nichts", schließt die Erlanger Geschäftsleiterin Jeter ab.