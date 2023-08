Das lief komplett schief. Ein Ehepaar wollte ganz gewöhnlich ihr Auto in die Garage fahren - und hat dabei einen Unfall mit hohem Sachschaden gebaut. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (20. August 2023) in einem Ortsteil von Adelsdorf.

Zunächst stieg die 65-jährige Ehefrau des Fahrers aus dem Auto, um das Garagentor zu öffnen. Der 68-jährige Ehemann wollte ebenfalls aussteigen, drückte dabei jedoch versehentlich auf das Gaspedal. Dadurch fuhr das Auto nach vorne und durch das noch geschlossene Garagentor in die Garage, erklärt die Polizeiinspektion Höchstadt.

68-Jähriger drückt versehentlich aufs Gas - und fährt durch geschlossenes Garagentor

Der 68-Jährige "krachte" mit seinem Auto gegen die Wand, wodurch die Airbags auslösten. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Seine Frau zog sich durch das herabfallende Garagentor ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei geht von einem Totalschaden am Auto in Höhe von mindestens 10.000 Euro aus.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild