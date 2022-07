Adelsdorf: Bürgermeister wettet mit Kindern und nennt Einsatz

Am Freitag (29. Juli 2022) lädt Adelsdorfer Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) zur fünften Bürgermeister-Wette ein. Nach langer Corona-Pause ruft er zur diesjährigen "Picknick-Wette" auf. Der Wetteinsatz plus Sonderpreise soll Kindern und Jugendlichen zugutekommen.

"Mindestens 100 Picknickdecken": Adelsdorfer Bürgermeister nennt Wettbedingungen

2019 kam es zur letzten Bürgermeister-Wette in Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Nach langer pandemiebedingter Pause startet am Freitag (29. Juli 2022) die "Picknick-Wette". "Ich wette mit euch, dass ihr es nicht schafft, pünktlich um 18 Uhr, rund um den Eisweiher ein Picknick zu veranstalten", schreibt Fischkal in einer Mitteilung.

Dabei müssen laut ihm "mindestens 100 Picknickdecken ausgebreitet werden". Hinzu kommt, dass sich "mindestens 2 Personen befinden und dabei bestenfalls ein oder mehrere Getränke und Snacks dabeihaben".

Einen Wetteinsatz gibt es laut dem Bürgermeister auch, obwohl er "nicht glaubt, dass ihr das schafft". "Sollte ich tatsächlich verlieren, lade ich alle Kinder und Jugendlichen auf ein Eis am Eisweiher ein". Auch Sonderpreise für bestimmte Teilnehmer soll es in diesem Jahr geben. "Es gibt je einen Sonderpreis für den ältesten und jüngsten Teilnehmer, das verrückteste Outfit und das verliebteste Paar".

"Rock am Eisweiher": Anschließendes Rock- und Pop Konzert in Adelsdorf

"Im Anschluss an die Picknick-Wette hören wir auf der Bühne von 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr zur Einstimmung auf den 2. Rock am Eisweiher ein buntes Potpourri aus deutschen und ukrainischen Volksliedern", berichtet der Bürgermeister.

Anschließend soll die lokale Adelsdorfer Band "ReAct" den Eisweiher "kräftig mit Rock- und Popsongs" einheizen. Start der Band ist um 19 Uhr geplant.

Fischkal freue sich über "auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern". Auch für Essen und Getränke ist "bestens gesorgt". "Schön, dass wir endlich wieder zusammen feiern können".