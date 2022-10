Lkw verliert Auflieger auf A3 - Schiffscontainer reißt Asphalt auf: Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen wurde am Freitagnachmittag (7. Oktober 2022) zu einem besonderen Einsatz gerufen. Auf der A3 zwischen Hessdorf und Erlangen, so die Mitteilung, habe sich ein Sattelauflieger von der Zugmaschine gelöst und blockiere die Fahrbahn. Darüber berichtet die VPI am Tag danach in einer Pressemitteilung.

Die eingesetzten Beamten vor Ort stellten fest, dass der Wechselbrückenauflieger während der Fahrt auseinandergebrochen war. Grund hierfür war eine für den Fahrer nicht erkennbare Durchrostung des Verbindungsträgers. Die hintere Hälfte, zusammen mit dem darauf befindlichen Schiffcontainer, schlug auf die Fahrbahn und verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden am Asphalt.

A3 bei Erlangen: Lkw verliert Anhänger - nur Vollbremsung verhindert schlimmen Unfall

Die vordere Hälfte des Aufliegers verblieb auf der Sattelplatte der Zugmaschine und wurde etwa 50 Meter mitgeschleift. Der Auflieger kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein unmittelbar dahinter fahrender Verkehrsteilnehmer konnte durch eine Vollbremsung einen Unfall vermeiden.

Der Fahrer der Zugmaschine sowie andere Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten ca. 3 Stunden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Passau konnte für diesen Zeitraum lediglich über einen Fahrstreifen erfolgen.