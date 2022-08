Wildpark Schloss Tambach bietet beliebte Greifvogel-Flugshow wieder an

Jungvögel werden noch trainiert: Hier können Besucher sie schon jetzt beobachten

"Möchte mit Publikum zusammenarbeiten": Flugshow als interaktive Besucherattraktion

Der Wildpark Schloss Tambach möchte ab dem Frühjahr 2023 wieder die beliebte und seit 32 Jahren bekannte Greifvogel-Flugshow anbieten. Zuvor wurde der Pachtvertrag mit dem "Bayerischen Jagdfalkenhof" beendet. Nun hat sich der Park selbst zwölf Jungvögel zugelegt. Schon jetzt können Besucher den Tieren beim Trainieren zuschauen.

"Möchten Vertrauen zu Vögeln aufbauen": Wildpark Schloss Tambach bereitet Greifvogel-Show vor

"Der Pachtvertrag mit dem Bayerischen Jagdfalkenhof ist nicht verlängert worden. Da ist man sich nicht einig geworden", erklärt Falkner Roland Werner im Gespräch mit inFranken.de. Dieser hatte bis 2021 seine Greifvögel für die Flugshows zur Verfügung gestellt. Doch eine Lösung wurde schnell gefunden. "Wir haben uns dazu entschieden, alles neu aufzubauen", so Werner.

So habe der Park sich selbst zwölf Jungvögel zugelegt. "Bei jungen Vögeln ist es einfacher, eine neue Bindung aufzubauen. Ältere Vögel haben schon ein festgelegtes Verhalten und eine eigene Revierbildung, das ist bei jungen Vögeln nicht so", erklärt der Falkner. Er ist gerade dabei, selbst eine Bindung zu den Tieren aufzubauen. Dafür sei er fleißig am Trainieren mit den Greifvögeln. "Wir möchten Vertrauen zu den Vögeln aufbauen, damit sie sich an alles gewöhnen können".

Ein festgelegtes Datum für die Flugshows könne der Falkner nicht nennen. "Wir können das Programm nur durchführen, wenn die Vögel eine Routine entwickelt haben. Der Vogel ist, wie der Mensch, ein Gewohnheitstier", erklärt er. Deshalb sollen sich die Greifvögel langsam an Publikum gewöhnen.

Besucher können jetzt schon zusehen: Wann die Greifvögel in Tambach trainiert werden

Das Training soll bis zum Frühjahr 2023 gehen, bevor die richtigen Shows starten. "Die Vögel sollen eine Routine für die Shows entwickeln. Noch klappt nicht alles", so Werner. Schon jetzt können Besucher des Parks bei den Trainingseinheiten zuschauen. "Nur damit bekommen sie Sicherheit und können sich an das Publikum gewöhnen". Aber nicht jedes Training sehe gleich aus. "Wir richten uns immer nach den Vögeln", erklärt Werner. So könnten Wetterbedingungen ausschlaggebend sein, ob "wir 45 Minuten oder drei Stunden trainieren".

Dabei könne es durchaus mal zu kleinen Fehlern kommen. "Für die Besucher, die uns beim Training zusehen, sieht das wie eine normale Vorführung aus. Dennoch kann es vorkommen, dass der Vogel, vor allem beim jetzigen windigen Wetter, mal drei Kilometer wegfliegt, da er sich nur treiben lässt. Da dauert es auch mal länger, bis er wieder zurückfindet", so Werner.

Vorführungszeiten für die Trainingseinheiten fänden bis Oktober von Dienstag bis Sonntag immer um 11 Uhr und um 15 Uhr statt. Dabei soll das Publikum, wie dann bei den Flugshows im Frühjahr im Wildpark Schloss Tambach, interaktiv dabei sein. "Ich möchte immer mit dem Publikum zusammenarbeiten. Ich arbeite gerne mit Fragen und Antworten, damit man nicht nur den Vögeln beim Fliegen zuschaut. Ich möchte das Publikum informieren, warum der Vogel gerade das macht, was er macht", erklärt Werner.

