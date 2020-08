Wie Olaf Scholz bei der Basis im Coburger Land ankommt

Die Personalentscheidung an sich war wenig berraschend, aber der Zeitpunkt: Am Montag verkndeten die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans , dass die SPD mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2021 gehen will. Was sagt die Basis dazu? Wir sprachen mit dem Vorsitzenden der SPD Coburg-Land, Carsten Hllein.