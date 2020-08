Stellenabbau bei Brose in Coburg

Im Oktober vergangenen Jahres hat die Brose-Gruppe ein "Erneuerungsprogramm" bekanntgegeben. Dessen Ziel ist es, eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Automobilzulieferers sicherzustellen. Denn vor allem am (Produktions-)Standort Deutschland bekommt Brose sowohl die Folgen der Globalisierung als auch des Wandels in der Automobilbranche heftig zu spüren. Im Erneuerungsprogramm mit dem Titel "Future Brose" sind deshalb zahlreiche Maßnahmen genannt, mit denen Einsparungen von mehreren hundert Millionen Euro erreicht werden sollen. Dies sei erforderlich, so die Begründung damals in einer Pressemitteilung, "um den finanziellen Spielraum für Investitionen in die Erneuerung und das Wachstum zu schaffen und so auch künftig attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können".