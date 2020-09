"Sofort in die Arnoldhütte verliebt"

"Ich habe mich beim ersten Blick sofort in die Hütte verliebt." Gute Voraussetzungen für den 54-jährigen Hans-Jürgen Ühlin. Er will mit seiner Frau und seinem "Ziehsohn" Torsten Klein nämlich wieder "Leben in die Bude" auf dem Neustadter Hausberg bringen, sprich Gäste in der Arnoldhütte verwöhnen. Der erfahrene Gastronom , der seit seinem 16. Lebensjahr als Koch arbeitet, will bereits Mitte Oktober öffnen.