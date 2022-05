Wasserrohrbruch in Seßlach - kein fließendes Wasser am Dienstagabend (31. Mai 2022)

- kein fließendes Wasser am Reparaturarbeiten in der Gemeinde ab circa 19.30 Uhr bis voraussichtlich 1 Uhr

Betroffene Dörfer: Autenhausen, Dietersdorf, Gemünda, Gleismuthhausen und Merlach

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Stadtgemeinde Seßlach wird noch am Dienstabend (31. Mai 2022) das Wasser in mehreren Dörfern abgestellt. "Wir haben derzeit einen Wasserverlust wegen eines defekten Absperrschiebers", erklärt Geschäftsleiter Bernd Vogt inFranken.de. Dieser müsse nun getauscht werden.

Kein fließendes Wasser in Seßlacher Gemeindeteilen: So lange wird die Reparatur dauern

Um die Reparaturarbeiten an dem kaputten Absperrschieber durchführen zu können, müsse man die Leitungen deshalb für einige Stunden sperren. "Zu späterer Stunde ist es für die Bürgerinnen und Bürger natürlich am wenigsten merkbar, weswegen wir immer versuchen, die Arbeit in die Nachtstunden zu schieben", sagt Vogt.

Die Reparaturen sollen gegen circa 19.30 Uhr am Dienstagabend (31. Mai 2022) beginnen, die Vorbereitungen liefen bereits. Der Schaden werde in Dietersdorf behoben, wozu jedoch die Wasserversorgung bis Gleismuthhausen komplett abgestellt werden müsse. Betroffen seien also die Dörfer Autenhausen, Dietersdorf, Gemünda, Gleismuthhausen und Merlach.

Die Arbeiten werden bis circa 1 Uhr nachts dauern. Danach sollte die Wasserversorgung in der Stadtgemeinde Seßlach wieder voll gewährleistet sein.