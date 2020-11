Auch das noch: Mit der "Fränkischen Weihnacht" am 13. Dezember ist für das Bad Rodacher Christkind Nicole Bauer einer der letzten wichtige Termine weggefallen. In einer gemeinschaftlichen Aktion wollen nun die Stadt, der Kurbetrieb und die Geschäftswelt die vorweihnachtliche Zeit in der Thermalbadstadt retten.