"Kramies" wehren drei Matchbälle ab

Was für ein Tennis-Krimi . In den Hauptrollen: Kevin Krawietz und Andreas Mies. Das Schönste aus Sicht des Witzmansberger Profis: Es gab ein Happyend. Der Traum von der Titelverteidigung in Paris lebt weiter. Auch weil das fränkisch/rheinische Duo drei Matchbälle in der 3. Runde abwehrte.