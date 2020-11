Er wirft mit links, er schiet mit links, er schreibt mit links. Er schlft auch nur auf der linken Seite ein - zumindest wenn er gesund ist. Doch Jakob Knauer ist derzeit nicht gesund und erst recht kein "linker Typ". Eher das Gegenteil: Der 21-jhrige Lokalmatador des Handball-Erstligisten HSC Coburg steht mit beiden Fen im Leben und lsst sich nicht so schnell aus der Bahn werfen. Er wei was er will: Einmal mehr Aufstehen als Hinfallen! Auch seine zweite schwere Schulterverletzung binnen eines Jahres trgt er mit Fassung, nimmt sie mit Haut und Haar an: "Ich komme zurck - ganz sicher."