Der HSC Coburg steht in der Tabelle auf dem 9. Platz. Ein guter Mittelfeldplatz - damit knnte der Aufsteiger am Saisonende hervorragend leben. Allerdings sind in dieser aktuellen Rangliste keine Punkte entscheidend, sondern die bei Heimspielen zugelassene Zuschauerzahlen. Und mit 1000 erlaubten Fans geht es den Vestestdtern gar nicht mal so schlecht. Nur acht Vereine der 1. Bundesliga drfen mehr Fans in ihre Halle lassen.