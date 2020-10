Mit dem süßen Genuss von Tafeltrauben aus heimischem Anbau, da ist es ein bisschen wie mit den Frauen. Klar: Bierernst meint Gartenbaufachberater Thomas Neder diesen Vergleich nicht, weil er schon mitten im Ratschlag selbst lachen muss: "Das ist wie mit dem Lippenstift. Selbst wenn er noch so schön rot leuchtet: So schnell sollte man sich nicht verführen lassen." Wer's nicht glaubt, der beiße in die Katharina-Traube im Lehrgarten des Coburger Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege. So rot und doch so sauer.