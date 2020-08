Erst anmelden, dann hinfahren

Ganz schön rund ist es am ersten Tag beim Betrieb des "Bayerischen Testzentrums" gegangen. Um kurz nach 8 Uhr herrschte am Montag noch ein gewisses Chaos rund um den Hinteren Glockenberg 25. Dort steht das das Covid-19-Testzentrum für Stadt und Landkreis Coburg. Von Montag bis Freitag werden dort kostenlos Abstriche durchgeführt, immer von 8 bis 10 Uhr. Wer sich testen lassen will, kann im Auto sitzen bleiben.