Coburg vor 54 Minuten

Ehrenamt

Einsatz im Hochwassergebiet: Wenn da sein schon Hilfe ist

In drei Etappen sind 47 Einsatzkräfte aus Coburg in das Hochwassergebiet Ahrtal gefahren, um den Menschen vor Ort zu helfen. Als Kontingentführer Oberfranken war Michael Stelzner dreimal vor Ort. So hat er den Einsatz erlebt.