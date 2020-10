Direkt vom Gerichtssaal ins Gefängnis

Mit sicherer Stimme spricht Christoph Gillot vom Richterpult aus die sechs Angeklagten rechts und links vor ihm an, sieht ihnen dabei abwechselnd direkt in die Augen, bleibt stets ruhig und sachlich im Ton. "Sie haben den Tod eines Menschen billigend in Kauf genommen und dem Opfer Leid und Schmerzen zugefgt, an denen es noch heute, also eineinhalb Jahre nach der Tat, leidet."