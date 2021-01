Als nicht direkt betroffener Ausländer, der in absehbarer Zeit die USA wieder verlassen wird, könnte man über die Ereignisse im Zusammenhang mit der Präsidentenwahl und dem sich daran anschließenden "Gezerre" um die Rechtmäßigkeit des Wahlausgangs eigentlich nur milde lächeln, wenn es nicht so ernst wäre, denkt der pensionierte Polizeihauptkommissar Arpad von Schalscha-Ehrenfeld. "Was sich in der Zentrale der politischen Macht in den USA abspielt, ist aus deutscher Perspektive betrachtet eigentlich unvorstellbar", sagt der Coburger, der zurzeit als "Blauer Bär" an der Deutschen Botschaft in Washington D.C. tätig ist. Er ist dort als Sicherheitsbeamter eingesetzt.