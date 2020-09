Neustadt bei Coburg vor 1 Stunde

Freigabe

Der Ausbau der B4: So gelaufen, wie es im Plan stand

Der Ausbau der B4 zwischen Neustadt und Mönchröden geht in die Winterpause. Das heißt: Am Montag wird die Haarbrücker Anschlussstelle wieder freigegeben. Nur die Thanner müssen noch ein paar Wochen Umwege in Kauf nehmen.