Stefan Adler übernahm 2009 die Stelle als Schulleiter des Albertinum-Gymnasiums in Coburg. Nach 13 Jahren geht der 64-Jährige in den Ruhestand. Seine Stationen vorher waren "19 Jahre am Ernestinum-Gymnasium und ab 2007 stellvertretender Schulleiter am Albertinum, bevor ich 2009 die Leitung übernahm", erklärt er selbst.

Vorher hat er 19 Jahre als Lehrkraft am Ernestinum-Gymnasium in Coburg gearbeitet, bevor er 2007 als stellvertretender Schulleiter ans Albertinum kam. "Ich bin angetreten als Schulleiter und wollte immer etwas bewirken", berichtet er. In der Schule fand er sich zu Beginn sehr gut ein. "Es war nicht schwer, mich hier einzufinden. Ich habe mich sofort heimisch gefühlt".

Als er 2009 die Leitung des Albertinum-Gymnasiums antrat, war es noch eine andere Zeit. "Ich hatte immer Spaß an meiner Arbeit, gleichwohl sind die Belastungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen". Als Beispiele nennt er den Umstieg auf das achtjährige Gymnasium, die Anpassung des Lehrplans, Fortbildungskonzepte für Lehrkräfte, den allgemeinen Lehrkraftmangel und nicht zuletzt die Corona-Pandemie mit all ihren Hindernissen. "Das ist immer mit draufgekommen".

Dennoch blickt Adler auf eine schöne Zeit am Albertinum zurück. "Ich konnte die Schule so leiten, wie ich es mir vor 13 Jahren vorgestellt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Zeit meist nicht falsch gelegen habe". Er selbst beschreibt das Gymnasium als "freundlich, familiär und mit Flair". "Man merkt, dass wir eine richtige Schulfamilie sind".

"Das habe ich immer bewundert": Schüler als wichtigster Bestandteil für Coburger Schulleiter

Am wichtigsten sind für ihn seine Schüler. "Schüler sind das wichtigste überhaupt, um sie geht es ja auch. Natürlich hat sich der Fokus der Schüler über die Jahre geändert". Damit meint er eine neue mediale Generation. "Die schönsten Momente habe ich, wenn ich morgens in die Schule komme und man wird mit guten Morgen Herr Adler begrüßt. Das habe ich immer bewundert".

Nicht nur durch die Schulzeit muss seine man Schüler laut Adler begleiten. "Jeder hat in der Schule mal eine schwierige Phase. Da muss man als Lehrkraft, unabhängig vom Fach, die Schüler auffangen. Das war von Anfang an mein Grundsatz".

Vor allem begeistert es ihn immer wieder, dass Schüler auch außerhalb der Schulzeiten gerne an der Schule sind, vor allem die Gruppen am Gymnasium. "Wenn man sieht, dass die Schüler auch am Wochenende an die Schule kommen, um für die Theatergruppe zu proben, merkt man, dass sie gerne bei uns sind".