Leistung in Bordell "mangelhaft" - Polizei muss Streit schlichten: Zu einem kuriosen Polizeieinsatz wurden die Beamten am Samstagabend (13.11.2021) in Coburg gerufen. Wie es am Sonntag in einer Pressemitteilung wörtlich heißt, "blieb es der Streifenbesatzug erspart, tiefer in die Materie einzudringen."

Nach vollzogener Dienstleistung war ein Bordellbesucher mit der erbrachten Leistung nicht zufrieden. "Seiner Meinung nach war die Dienstleistung mangelhaft ausgeführt worden", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Deshalb forderte der Mann sein bereits bezahltes Entgelt zurück.

Bei Eintreffen der Streife hatten sich die beiden Parteien jedoch auf eine Teilentschädigung von 50 % geeinigt. Aufgrund dieser Einigung "blieb es der Streifenbesatzung erspart, tiefer in die Materie einzudringen", schreibt die Polizei. So mussten sich die Beamten keine näheren Details und Einzelheiten der mangelhaft ausgeführten Dienstleistung schildern lassen.