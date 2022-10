Coburg vor 1 Stunde

Sprayer erklärt Motiv

"Geschichte wiederholt sich?!": Hitler-Putin-Graffiti in Coburg sorgt für Aufsehen

In Coburg prangt seit Freitag an der Unterführung am Judenberg ein auffälliges Graffiti von Hitler und Putin. Verantwortlich für das Motiv ist der lokale Sprayer Alex Reuther.